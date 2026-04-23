El cielo ya no será el límite para los conductores. XPeng Aeroht, la división de movilidad aérea del gigante chino de vehículos eléctricos XPeng, confirmó que la producción en masa de su ambicioso modelo modular, el "Land Aircraft Carrier", comenzará oficialmente en 2026, adelantándose incluso a algunas proyecciones que apuntaban a 2027.

Un diseño "dos en uno"

A diferencia de los conceptos de autos voladores tradicionales, XPeng ha apostado por una solución modular. El sistema consta de dos partes principales:

Módulo Terrestre: Un vehículo de seis ruedas con tracción total, diseñado para terrenos difíciles, que sirve como "nave nodriza" y centro de carga. Módulo Aéreo: Una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) totalmente desmontable que se guarda en la parte trasera del vehículo.

Lo más sorprendente es su sencillez: con solo presionar un botón, el sistema realiza la transición entre el modo tierra y aire en menos de cinco minutos.

Producción a gran escala

La compañía ya ha iniciado las pruebas de producción en su nueva fábrica inteligente en Guangzhou. Esta planta ha sido diseñada para alcanzar una capacidad de 10.000 unidades anuales, lo que marca un hito en la comercialización de este tipo de tecnologías, que hasta ahora se limitaban a prototipos experimentales.

"Este avance posiciona a XPeng como líder absoluto en la carrera por democratizar el vuelo personal", señalan expertos del sector.

Detalles técnicos y comerciales

Precio estimado: Se espera que el vehículo salga al mercado con un precio cercano a los 300.000 euros (unos 2 millones de yuanes).

Certificación: XPeng ya está trabajando en los procesos de certificación de aeronavegabilidad necesarios para operar el próximo año.

Uso: Aunque el video muestra paisajes montañosos y nevados, el vehículo está pensado tanto para el ocio en zonas remotas como para servicios de emergencia.

Con este anuncio, el fabricante chino no solo busca cambiar la forma en que nos desplazamos, sino también demostrar que la tecnología de despegue vertical eléctrica es una realidad comercial viable a corto plazo. El 2026 promete ser el año en que, finalmente, empecemos a mirar hacia arriba al salir de casa.

Con datos de Alerta News 24 y Xinhua.

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