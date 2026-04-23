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¡Oficial! Flavio Robatto no va más como entrenador de Bolívar

Se terminó una etapa en Bolívar. El club celeste confirmó la salida de Flavio Robatto, quien decidió dar un paso al costado tras la última derrota, cerrando así su ciclo al mando del primer plantel.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

23/04/2026 17:35

Flavio Robatto deja el cargo tras 103 partidos con Bolívar. Foto: RRSS

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Fin de ciclo en Bolívar. El club celeste hizo oficial la salida de Flavio Robatto, quien decidió dar por concluida su etapa como director técnico del primer plantel de manera irrevocable.

La determinación se confirmó a través de un comunicado difundido por la institución, en el que se informó que el estratega argentino puso punto final a su ciclo luego de más de dos temporadas al frente del equipo.

La salida de Robatto se da tras la reciente derrota ante Independiente Petrolero, resultado que aceleró las decisiones dentro del club. De acuerdo a versiones internas, el entrenador ya se había despedido del plantel en el vestuario del estadio Hernando Siles.

Durante su paso por la Academia, Robatto dirigió un total de 103 partidos, dejando su huella en un proceso que ahora llega a su fin en medio de cuestionamientos por el rendimiento reciente.

Ante este escenario, Bolívar también confirmó quién tomará las riendas del equipo de manera inmediata. Vladimir Soria asumirá como director técnico interino, acompañado por Ronald Arana, quien venía trabajando con el equipo de reserva.

La dirigencia apuesta por una transición rápida mientras define al nuevo entrenador, en un momento clave de la temporada.

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