Tras la salida de Robatto: Soria y Arana quedan al frente de Bolívar

La transición ya está en marcha en Bolívar. Tras la salida de Flavio Robatto, el club celeste inició una nueva etapa con Vladimir Soria y Ronald Arana al frente del primer plantel de manera interina.

Ambos dirigieron este jueves la reanudación de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Guido Loayza Mariaca, marcando el inicio de un periodo de transición mientras la dirigencia define al nuevo director técnico.

Todo apunta a que Soria y Arana estarán en el banquillo este domingo, cuando Bolívar reciba a Real Tomayapo por la cuarta jornada de la Liga, en el estadio Hernando Siles.

Soria, hombre identificado con la institución, ha sido parte del club durante varios procesos, colaborando con distintos entrenadores que pasaron por la Academia. Por su parte, Arana viene trabajando con las divisiones menores desde inicios de 2025, lo que le permite conocer de cerca la estructura del club.

La reestructuración llega casi 48 horas después de la renuncia de Robatto, quien decidió dar un paso al costado tras la derrota ante Independiente. Su salida fue confirmada oficialmente por la institución, que agradeció su trabajo y los logros obtenidos durante su ciclo.

Bajo su conducción, Bolívar conquistó el Torneo Clausura 2024 y el título nacional, además de obtener torneos amistosos en 2025 y 2026. Sin embargo, los resultados recientes y el descontento de la hinchada marcaron el final de su etapa.

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