¡Se queda el Emperador! Always Ready respalda y ratifica a Baldivieso como DT

En medio de versiones que lo ponían fuera del cargo, Always Ready tomó una decisión: Julio César Baldivieso continuará como director técnico del equipo alteño.

Durante las últimas horas, los rumores sobre una posible salida del “Emperador” tomaron fuerza, impulsados principalmente por los resultados irregulares en la Copa Libertadores. Incluso, se mencionaron posibles reemplazantes en el banquillo del conjunto millonario.

Sin embargo, la dirigencia decidió frenar cualquier cambio y ratificar su respaldo al entrenador, quien dirigirá con total normalidad la práctica del equipo.

Desde el club también salieron al paso de las especulaciones, dejando en claro que el proceso continúa y que Baldivieso seguirá al mando en los próximos compromisos.

Uno de los factores que influyó en esta determinación es el rendimiento en el torneo local, donde Always Ready se mantiene en los primeros puestos, lo que equilibra el análisis interno pese a las dudas en el plano internacional.

De esta manera, el equipo alteño enfoca ahora su atención en lo que viene: una visita exigente ante Guabirá y, posteriormente, un nuevo desafío en la Copa Libertadores frente a Mirassol.

Por ahora, el mensaje es claro: Baldivieso se queda… y el “Emperador” sigue al mando del Millonario.

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