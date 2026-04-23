El ruso Rustam Nabiev intentará escalar la montaña más alta del mundo pese a haber perdido ambas piernas.

El montañista ruso Rustam Nabiev anunció que intentará escalar el Monte Everest durante la temporada 2026, en un desafío que ha generado gran expectativa a nivel internacional.

Nabiev perdió ambas piernas en 2015 tras el colapso de un cuartel militar en Rusia, un hecho que marcó su vida, pero no frenó su determinación por continuar en el montañismo. Desde entonces, ha logrado importantes hazañas, incluyendo ascensos a cumbres de gran altitud utilizando únicamente la fuerza de sus brazos.

El intento en el Everest representará uno de los mayores retos de su carrera, no solo por las condiciones extremas de la montaña, sino también por las exigencias físicas que implica para cualquier escalador.

De concretarse, su ascenso al Everest podría convertirse en un hito histórico dentro del montañismo adaptado y un ejemplo de resiliencia a nivel mundial.

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