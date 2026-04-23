Diana Armstrong, residente de Minnesota en Estados Unidos, fue reconocida por el Guinness World Records por poseer las uñas más largas jamás registradas en un par de manos de una mujer, con una longitud total de 1.306,58 cm (13,06 metros).

La uña más larga corresponde al pulgar derecho, con 1,38 metros, mientras que la más corta, del meñique izquierdo, mide 1,09 metros.

Armstrong no se corta las uñas desde 1997 y dedica entre cuatro y cinco horas a su cuidado, utilizando múltiples frascos de esmalte y herramientas especiales, con la ayuda de sus nietos.

La mujer ha adaptado completamente su vida diaria a esta condición, dejando de conducir y evitando actividades cotidianas como el uso de cremalleras. A pesar de las limitaciones, afirma contar con el apoyo de su familia.

Su decisión de no cortarse las uñas está ligada a una profunda historia personal: la muerte de su hija Latisha, quien falleció a los 16 años a causa de un ataque de asma mientras dormía. Este hecho la llevó a una etapa de depresión y convirtió el crecimiento de sus uñas en un homenaje permanente a su memoria.

Sus hijos inicialmente no comprendían su decisión, pero con el tiempo aceptaron su significado emocional. La oficialización del récord fue un momento emotivo para la familia, que celebró el reconocimiento internacional.

Armstrong asegura que sus uñas representan un vínculo simbólico con su hija y una forma de mantener vivo su recuerdo, más allá de las dificultades que implica su mantenimiento diario.

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