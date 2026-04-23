TEMAS DE HOY:
Caso Mutualista hombre acribillado Tiroteo

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Récord Guinness: mujer con uñas de más de 13 metros sorprende al mundo

Armstrong no se corta las uñas desde 1997 y dedica entre cuatro y cinco horas a su cuidado, utilizando múltiples frascos de esmalte y herramientas especiales, con la ayuda de sus nietos.

Cristina Cotari

23/04/2026 13:22

Mujer no se corta las uñas desde hace 28 años y rompe récord mundial. Foto: captura de video
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Diana Armstrong, residente de Minnesota en Estados Unidos, fue reconocida por el Guinness World Records por poseer las uñas más largas jamás registradas en un par de manos de una mujer, con una longitud total de 1.306,58 cm (13,06 metros).

La uña más larga corresponde al pulgar derecho, con 1,38 metros, mientras que la más corta, del meñique izquierdo, mide 1,09 metros.

Armstrong no se corta las uñas desde 1997 y dedica entre cuatro y cinco horas a su cuidado, utilizando múltiples frascos de esmalte y herramientas especiales, con la ayuda de sus nietos.

La mujer ha adaptado completamente su vida diaria a esta condición, dejando de conducir y evitando actividades cotidianas como el uso de cremalleras. A pesar de las limitaciones, afirma contar con el apoyo de su familia.

Su decisión de no cortarse las uñas está ligada a una profunda historia personal: la muerte de su hija Latisha, quien falleció a los 16 años a causa de un ataque de asma mientras dormía. Este hecho la llevó a una etapa de depresión y convirtió el crecimiento de sus uñas en un homenaje permanente a su memoria.

Sus hijos inicialmente no comprendían su decisión, pero con el tiempo aceptaron su significado emocional. La oficialización del récord fue un momento emotivo para la familia, que celebró el reconocimiento internacional.

Armstrong asegura que sus uñas representan un vínculo simbólico con su hija y una forma de mantener vivo su recuerdo, más allá de las dificultades que implica su mantenimiento diario.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD