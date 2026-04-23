Casas calientes, facturas bajas: 5 trucos para ganarle al frío sin gastar de más

A medida que el frío se asienta en la región, desde las cordilleras de Bolivia hasta las llanuras de Argentina y los valles de Chile, la preocupación por las facturas de gas y electricidad comienza a subir al mismo ritmo que baja el termómetro.

Mantener el hogar templado sin que la economía doméstica se congele es posible. Expertos en diseño y arquitectura sugieren que, antes de recurrir al uso ininterrumpido de calefactores, existen estrategias pasivas basadas en la física simple y la decoración inteligente.

Aquí te presentamos los 5 trucos clave para conservar el calor y ahorrar dinero:

1. El sellado de ventanas: El primer frente de batalla

El mayor enemigo de una casa cálida son las filtraciones. Según la Asociación Argentina del PVC (AAPVC), una ventana mal aislada puede ser responsable de una pérdida de calor masiva.

La solución técnica: Instalar perfiles de PVC con doble vidriado hermético (DVH) . Aunque requiere inversión, reduce la pérdida de energía hasta en un 70% .

La solución económica: Si no puedes cambiar las ventanas, utiliza burletes. Estas tiras de goma o espuma sellan las rendijas y evitan que el aire gélido se cuele por los marcos.

2. Gestión inteligente de persianas y cortinas

El sol es tu mejor calefactor y es gratuito. El secreto está en saber cuándo "abrir" la casa y cuándo "cerrarla".

Día: Abre persianas y cortinas para que el sol caliente las superficies internas.

Noche: En cuanto cae el sol, cierra todo. Las persianas actúan como una cámara de aire adicional.

El "doble cortinado": Usar una combinación de cortina blackout (que bloquea el viento) y una de tela pesada ayuda a retener la temperatura acumulada durante el día.

3. Decoración con "materiales trampa"

No todos los materiales se comportan igual ante el frío. Los materiales porosos son excelentes aislantes térmicos porque atrapan micro-burbujas de aire.

Textiles: Incorpora alfombras, almohadones y tapizados. El calor de la estufa se "impregna" en estas fibras y tarda más en enfriarse que una superficie lisa.

Pisos: Si tienes pisos de madera, ya tienes una ventaja natural. Si son de cerámica o piedra (muy comunes en zonas de altura), las alfombras son obligatorias para romper el puente térmico con el suelo frío.

4. La ubicación y el sol

La arquitectura bioclimática dicta que la orientación es fundamental. En el hemisferio sur, la orientación hacia el Norte es la más privilegiada.

Aprovechamiento: Si tu sala o cocina dan al norte, mantén esas áreas despejadas de obstáculos que bloqueen la luz.

Zonificación: Si tienes habitaciones que dan al sur (donde hay más sombra), mantén las puertas cerradas para que el frío de esos cuartos no se distribuya al resto de la casa.

5. El truco del papel film (Aislamiento de emergencia)

Aunque suene inusual, el papel film transparente que usas en la cocina puede ser un gran aliado contra el frío si tienes vidrios simples.

¿Cómo funciona?: Al pegar una lámina de film sobre el vidrio, creas una barrera extra que reduce la transferencia de frío por conducción.

Aplicación: Rocía el vidrio con un poco de agua jabonosa, coloca el film y alísalo. Es una solución temporal, económica y casi invisible que marca la diferencia en noches de helada.

Dato Clave: Implementar estos cambios no solo ayuda al bolsillo, sino que reduce la huella de carbono al optimizar el uso de recursos energéticos, una tendencia que crece con fuerza en toda Sudamérica.

Con datos de Clarín.

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