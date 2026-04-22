Un oso en lo alto de un árbol paraliza un barrio y el rescate se vuelve viral

Una escena tan insólita como tensa se vivió en Albany, donde un oso negro apareció trepado a un árbol en medio de un barrio residencial.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran al animal encaramado entre las ramas mientras vecinos observan con asombro y preocupación la inusual visita.

Ante el riesgo que implicaba su presencia en una zona con viviendas y circulación de personas, las autoridades desplegaron un operativo especial y cerraron varias calles para evitar incidentes.

Durante horas, equipos especializados evaluaron cómo intervenir sin poner en peligro ni al oso ni a los habitantes del sector.

El momento más impactante llegó cuando los rescatistas decidieron sedarlo: segundos después de que el tranquilizante hiciera efecto, el animal cayó desde el árbol.

Pero la caída no fue al vacío. En el video se observa cómo un equipo preparado lo atrapa con una lona, evitando lesiones graves y cerrando la operación con éxito.

Según informaron las autoridades, el oso será trasladado a un área segura para su recuperación y posteriormente liberado en su hábitat natural.

El registro no solo captó la tensión del momento, sino también el preciso trabajo de los rescatistas, convirtiéndose en uno de los videos más comentados en redes por lo inusual y el final sin tragedias.

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