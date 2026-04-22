Como un niño en el agua: Delfín rosado es captado jugando en un río amazónico (video)

Un joven delfín rosado fue captado nadando y jugando libremente en un río de la Amazonía, en un registro que rápidamente llamó la atención por la belleza y singularidad de esta especie emblemática de la región.

El video muestra al bufeo desplazándose con agilidad en aguas amazónicas, evidenciando un comportamiento activo y saludable en su hábitat natural. El ejemplar pertenece a la especie Inia geoffrensis, considerada uno de los principales símbolos de la biodiversidad en los ríos de Sudamérica.

Sin embargo, más allá de la escena que transmite tranquilidad, especialistas advierten que estos animales enfrentan múltiples amenazas. Entre ellas se encuentran la contaminación de los ríos, la pérdida de su hábitat por actividades humanas, la pesca indiscriminada y los efectos de las sequías extremas que afectan el caudal de los afluentes amazónicos.

En los últimos años, incluso se han reportado mortandades masivas de delfines rosados en distintas zonas de la Amazonía, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientales.

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