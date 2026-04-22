Vehículo cae en canal de drenaje en la Av. Tres Pasos al Frente tras intensa lluvia en Santa Cruz

Un vehículo cayó a un canal la mañana de este miércoles en la intersección de la avenida Tres Pasos al Frente y Carmelo Ortiz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un hecho atribuido a las intensas lluvias que azotan la capital cruceña desde primeras horas del día.

La jornada comenzó con una persistente precipitación que fue incrementando su intensidad con el paso de las horas, generando complicaciones en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevé un día con cielo mayormente nuboso y lluvias continuas.

Como suele ocurrir durante este tipo de condiciones climáticas, la movilidad urbana se vio seriamente afectada. Las calles y avenidas presentaron acumulación de agua, especialmente en zonas con deficiencias en el drenaje pluvial, lo que derivó en congestionamientos vehiculares y dificultades para la circulación, sobre todo de vehículos livianos.

El transporte público tampoco operó con normalidad. Los micros, principal medio de traslado en Santa Cruz, redujeron su frecuencia durante las primeras horas, dejando a numerosos usuarios varados o enfrentando prolongados tiempos de espera.

Ante este panorama, muchos ciudadanos optaron por utilizar taxis o servicios mediante aplicaciones móviles. Sin embargo, la alta demanda provocó un incremento en las tarifas, con alzas que en algunos casos superaron los 20 bolivianos adicionales.

La actividad peatonal también disminuyó de manera considerable. Solo quienes contaban con paraguas o impermeables se animaron a transitar por la Ciudad de los Anillos, mientras que gran parte de la población decidió postergar sus salidas.

El pronóstico del Senamhi anticipa que las lluvias continuarán durante el jueves, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 27°C, por lo que no se descartan nuevas complicaciones en la circulación y el desarrollo de las actividades cotidianas.

Mira la programación en Red Uno Play