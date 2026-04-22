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Quedó atrapada en el tronco de una palmera: así rescataron a una paraba barba azul

El ave quedó atrapada en un tronco de palmera en la zona Paititi y tuvo que ser auxiliada por personal especializado.

Silvia Sanchez

22/04/2026 11:35

Bomberos rescatan a una paraba barba azul atrapada en una palmera. Foto Policía Boliviana.
Beni, Bolivia

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Efectivos de la Dirección Departamental de Bomberos Tocopilla realizaron el rescate de una paraba barba azul que se encontraba atrapada en el tronco de una palmera en la zona de Paititi, en el departamento de Beni. 

Según el reporte, el ave no podía salir por sus propios medios, por lo que se requirió la intervención de personal especializado.

Bomberos rescatan a una paraba barba azul atrapada en una palmera. Foto Policía Boliviana.

Mediante maniobras técnicas y el uso de equipo adecuado, los bomberos lograron liberar a la paraba de forma segura, evitando que sufriera lesiones mayores.

Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado a evaluación veterinaria para verificar su estado de salud y determinar si puede volver a su hábitat natural.

Bomberos rescatan a una paraba barba azul atrapada en una palmera. Foto Policía Boliviana.

La paraba barba azul es una especie emblemática y vulnerable de Bolivia, por lo que este tipo de intervenciones son clave para la protección de la fauna silvestre.

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