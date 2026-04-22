Las imágenes parecen sacadas de una película. En medio de un concierto, un pequeño pajarito voló hasta el escenario, se posó sobre el micrófono y permaneció allí, inmóvil y atento, mientras el cantante brasileño Gehvoz interpretaba una de sus canciones.

El artista, sorprendido por la escena, no pudo evitar sonreír y siguió cantando mientras el ave permanecía junto a él, como si estuviera disfrutando cada nota desde el lugar más privilegiado del show.

En los videos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se puede ver cómo el pequeño animal se mantiene tranquilo sobre el micrófono, sin asustarse por la música, las luces o la presencia del público.

La escena enterneció a miles de usuarios, que no tardaron en bautizar al ave como el “fan emplumado” del concierto. Otros bromearon con que se trataba del espectador más fiel de la noche, ya que no tuvo ninguna prisa por abandonar el escenario.

Más allá de la música, el inesperado visitante terminó convirtiéndose en el verdadero protagonista de la noche.

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