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Ángela perdonó a Nodal y Pepe Aguilar estaría molesto por la decisión de su hija ¿qué pasó?

Reportes de prensa del espectáculo señalan que la pareja retomó su relación tras una breve separación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/04/2026 14:13

Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían reconciliado; Pepe Aguilar estaría molesto
México

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El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la atención mediática, luego de que surgieran versiones que apuntan a una reconciliación tras una supuesta crisis en la relación.

Según información difundida por periodistas de espectáculos como Jorge Carbajal, la pareja habría retomado la convivencia después de haber atravesado un periodo de distanciamiento, el cual se habría originado en medio de la controversia por el lanzamiento del tema “Un vals” y tensiones familiares.

No obstante, esta presunta reconciliación no habría sido bien recibida por el entorno cercano de la cantante. De acuerdo con los mismos reportes, Pepe Aguilar estaría molesto con la decisión de su hija de retomar la relación, lo que habría generado fricciones dentro del núcleo familiar.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido oficialmente estos rumores, manteniendo en reserva su situación sentimental y familiar.

La información continúa circulando en medios del espectáculo, mientras los seguidores de la pareja permanecen atentos a cualquier pronunciamiento oficial.

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