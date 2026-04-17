¿Crisis en el matrimonio? Nodal y Ángela estarían separados y este sería el polémico motivo

Circulan en redes sociales y programas de espectáculos versiones sobre una presunta separación entre los cantantes de regional mexicano Ángela Aguilar y Christian Nodal, a poco más de un año de haber contraído matrimonio.

De acuerdo con reportes difundidos en el programa “En Shock”, el conductor Jorge Carbajal señaló que la supuesta crisis habría iniciado tras el estreno del videoclip de la canción “Un vals”, situación que habría generado molestias dentro del entorno familiar de Ángela Aguilar, incluyendo a su padre, Pepe Aguilar.

Según estas versiones, el desacuerdo por la producción del video habría derivado en una discusión entre las partes, lo que posteriormente habría desencadenado una presunta decisión de separación. Sin embargo, hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han confirmado o desmentido públicamente dicha información.

En días recientes, Nodal también se refirió a temas relacionados con su vida personal, mencionando la postergación de una boda religiosa, aunque sin hacer alusión directa a una ruptura.

Por ahora, la información se mantiene en calidad de rumor, mientras la atención del público y la prensa de entretenimiento permanece sobre la pareja, una de las más mediáticas de la música regional mexicana.

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