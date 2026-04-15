¿Traición en el altar? Supuesta infidelidad habría frenado la boda de Nodal y Ángela

Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que surgieran nuevas versiones sobre la suspensión de su boda religiosa con Ángela Aguilar, prevista inicialmente para mayo de 2026.

Aunque el cantante mexicano explicó públicamente que la ceremonia fue pospuesta por motivos de seguridad en Zacatecas, en las últimas horas trascendió una versión distinta que apunta a una presunta infidelidad como la verdadera razón detrás de la decisión.

La información fue difundida por el periodista argentino Javier Ceriani, quien aseguró que Christian Nodal mantendría una supuesta relación con una mujer de origen dominicano radicada en Miami, Estados Unidos.

Según Ceriani, la presunta amante viviría en un exclusivo edificio de lujo de esa ciudad y el artista la visitaría de forma esporádica aprovechando su agenda internacional. Durante su programa, el comunicador afirmó que esta mujer sería una persona importante en la vida del cantante desde hace tiempo.

“Muchos tienen amantes eternas… hay una elegida desde hace mucho tiempo. Es dominicana. Se ven poco tiempo”, sostuvo Ceriani al referirse al intérprete mexicano.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones sobre estas acusaciones, y no se han presentado pruebas que confirmen la versión difundida por el periodista.

Por ahora, la versión oficial de la pareja continúa siendo que la boda religiosa fue aplazada debido a la violencia e inseguridad en Zacatecas, estado donde planeaban realizar la ceremonia.

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