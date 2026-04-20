Un video que circula masivamente en las plataformas digitales ha dejado a miles de usuarios entre el asombro y el humor.

En las imágenes se observa el momento exacto en que agentes de inteligencia interceptan a un peligroso integrante de la banda transnacional "Tren de Aragua" en Colombia, pero lo que realmente captó la atención del público no fue el despliegue policial, sino un civil que caminaba a escasos centímetros de la acción, totalmente ajeno al peligro.

El hombre, que avanzaba con paso relajado, se vio repentinamente rodeado por oficiales armados que se abalanzaron sobre el sospechoso.

La detención fue quirúrgica, pero la presencia del caminante le dio el toque surrealista que lo convirtió en tendencia.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, destacando la "paz mental" del ciudadano frente a un arresto de alto impacto.

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