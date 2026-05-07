Camionero evita tragedia con maniobra heroica en carretera de China

El conductor interceptó a otro vehículo para impedir que impactara contra un automóvil averiado en plena vía.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/05/2026 12:54

Foto: MOmentos antes de la maniobra que evitó una tragedia. Captura de pantalla.

Un camionero en China fue destacado por realizar una maniobra considerada heroica luego de intervenir para evitar un accidente de tránsito en una carretera.

Según se observa en imágenes difundidas en redes sociales, el conductor del camión detectó que un vehículo avanzaba sin reducir la velocidad mientras otro automóvil permanecía averiado sobre la vía.

Ante el inminente riesgo de una colisión, el camionero decidió maniobrar rápidamente y atravesarse parcialmente en el camino del conductor, logrando obligarlo a disminuir la velocidad y evitando así un fuerte impacto.

La acción permitió prevenir un accidente que pudo haber dejado personas heridas o incluso víctimas fatales, debido a la proximidad entre ambos vehículos.

Usuarios en redes sociales destacaron la rápida reacción y valentía del conductor, señalando que su intervención evitó una tragedia en cuestión de segundos.

