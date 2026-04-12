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Caballo "distrae" a motociclista para arrancar su guiñador y reacción se vuelve viral

El curioso momento terminó entre risas y se volvió una escena digna de contar.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 16:48

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Argentina

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Una situación tan inesperada como divertida se vivió cuando un caballo se acercó con curiosidad a un motociclista, generando un momento que rápidamente pasó de lo tranquilo a lo insólito.

El conductor, sorprendido por la cercanía del animal, se mostró entretenido con la escena, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

Sin embargo, en medio de la distracción, el animal terminó arrancando el guiñador de la motocicleta, provocando sorpresa inmediata.

Lejos de generar molestia, el hecho terminó causando risa en el propio motociclista, quien tomó la situación con humor ante lo inusual del momento.

La escena se suma a esos episodios curiosos que demuestran que, a veces, los encuentros inesperados con animales pueden dejar más anécdotas que problemas.

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