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Héroe de cuatro patas: perro policía encuentra a niña desaparecida en minutos | VIDEO

El can siguió el rastro de la menor tras casi dos horas de búsqueda en un parque de Colorado.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 16:44

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Estados Unidos

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Un perro policía se convirtió en héroe al lograr encontrar a una niña de siete años que había sido reportada como desaparecida en un parque de Colorado, Estados Unidos.

El hecho ocurrió luego de que la menor se separara de su madre y permaneciera desaparecida durante casi dos horas, generando angustia en su familia y movilizando a las autoridades.

Ante la emergencia, los agentes activaron el protocolo de búsqueda y pusieron en acción al can llamado Rex, quien en cuestión de minutos logró ubicar el rastro de la niña.

“El perro siguió rápidamente el rastro de la menor”, informaron.

Gracias a su entrenamiento, Rex guió a los policías hasta el patio trasero de una vivienda cercana, donde finalmente encontraron a la niña sana y salva.

“En tan solo 12 minutos lograron hallarla y reunirla con su familia”, destacaron.

El caso fue resaltado como un ejemplo del importante rol que cumplen los perros entrenados en labores de búsqueda y rescate, especialmente en situaciones de emergencia donde el tiempo es crucial.

La rápida intervención permitió que el hecho no pase a mayores y que la menor pueda reencontrarse con su madre sin sufrir daños. Fox News

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