¿Cuánto ganan los astronautas de Artemis II? Sueldos, beneficios y condiciones reales

Ser astronauta es uno de los trabajos más admirados del mundo, pero detrás del prestigio hay una realidad poco conocida. De acuerdo con información difundida por Chic Magazine, los integrantes de la misión Artemis II perciben salarios establecidos dentro del sistema federal de Estados Unidos.

En promedio, un astronauta de la NASA gana alrededor de 152.000 dólares al año, aunque el rango puede variar entre 90.000 y 140.000 dólares anuales, dependiendo de su experiencia y trayectoria dentro de la agencia.

Diferencias según el perfil

No todos los astronautas reciben el mismo salario, ya que depende de su condición laboral:

Astronautas civiles: se rigen por escalas salariales federales (rangos GS-13 y GS-14)

Militares en misión: mantienen el sueldo correspondiente a su rango en las Fuerzas Armadas

Tripulación internacional: como el canadiense Jeremy Hansen, percibe ingresos definidos por su agencia, entre 97.000 y 190.000 dólares al año

Esto significa que, aunque compartan misión, sus ingresos pueden ser distintos.

Sin bonos por ir al espacio

Uno de los datos más llamativos es que no existen pagos adicionales por el riesgo.

Los astronautas:

No reciben bonos por peligrosidad

No cobran horas extra

Mantienen el mismo salario en entrenamiento y en misión

Es decir, su sueldo no cambia aunque estén orbitando la Luna.

Un trabajo por vocación

La misión Artemis II, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, forma parte de uno de los programas más ambiciosos de la NASA.

Sin embargo, el incentivo económico no es el principal motor. El proceso de selección es altamente competitivo y quienes llegan lo hacen por vocación científica, curiosidad y el deseo de hacer historia.

Más allá del dinero

Viajar al espacio sigue siendo una de las experiencias más complejas y exigentes del mundo. A pesar de ello, el salario de los astronautas demuestra que el verdadero valor de estas misiones no está en lo económico, sino en su impacto científico y humano.

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