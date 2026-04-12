Youtuber se infiltra en túnel a 20 metros de profundidad y su hallazgo ya es viral

El creador de contenido, Ian Menendez, ha capturado la atención masiva tras documentar una incursión sin precedentes en las excavaciones del soterramiento del Tren Sarmiento, en Buenos Aires, Argentina. Este explorador urbano logró vulnerar perímetros de seguridad para revelar el estado actual de un proyecto de ingeniería civil que permanece oculto al público.

La travesía subterránea permitió observar la imponente tuneladora bautizada como ‘Argentina’, una estructura de dimensiones colosales que yace inactiva a 20 metros de profundidad. El registro audiovisual muestra con nitidez el contraste entre la magnitud de la maquinaria y el silencio absoluto que hoy impera en el sector ferroviario.

Huellas de un pasado reciente

Uno de los aspectos más impactantes del material viralizado es la presencia de objetos personales y herramientas que parecen haber sido abandonados de forma repentina. Los pasillos metálicos de la tuneladora conservan artículos de uso diario y utensilios de los operarios que alguna vez trabajaron en turnos continuos.

Dentro del túnel quedaron las cosas que usaban los trabajadores.

Sorprendentemente, el aventurero constató que los kilómetros de túnel ya construidos mantienen su sistema de iluminación operativo en toda su extensión. Este detalle añade un matiz de extrañeza a las imágenes, proyectando la sensación de una obra que aguarda el regreso inminente de su personal.

Un proyecto estancado por costos

La ambiciosa iniciativa, que originalmente buscaba unir Moreno con Caballito, sufrió múltiples interrupciones desde su adjudicación en el año 2008. Pese a la inversión inicial de 420 millones de dólares, la construcción solo logró completar siete de los 32 kilómetros proyectados en el plano original.

Recientemente, las autoridades nacionales determinaron la rescisión definitiva del contrato y ordenaron el sellado de los ingresos para preservar la infraestructura existente. Retomar las tareas de excavación en el futuro implicaría un desafío financiero que superaría los 3.000 millones de dólares en nuevas inversiones privadas.

Fuente: Clarín.

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