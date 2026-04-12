¿Te pueden ocultar chats en WhatsApp? Así funciona el “código secreto” que pocos conocen

En los últimos días se ha viralizado una función de WhatsApp que permite restringir y ocultar chats, una herramienta pensada para mejorar la privacidad, pero que también puede generar dudas o malentendidos.

La opción forma parte de los llamados “chats restringidos”, donde las conversaciones quedan protegidas y fuera de la vista principal.

Cómo funciona el “código secreto”

El sistema permite ocultar estos chats mediante un código que el usuario define, el cual puede ser incluso un emoji.

Para acceder nuevamente a esas conversaciones, es necesario escribir ese código en el buscador de WhatsApp, lo que hace que los chats aparezcan de inmediato.

Esto significa que:

Los chats no desaparecen, solo se ocultan

Solo quien conoce el código puede verlos fácilmente

No aparecen en la lista normal de conversaciones

Paso a paso para activar la función

Mantén presionado un chat

Selecciona “Restringir chat”

Confirma la opción

Ingresa a la sección “Chats restringidos”

Activa “Ocultar los chats restringidos”

Define un código secreto (puede ser texto o emoji)

¿Debes preocuparte?

Esta función no es ilegal ni peligrosa, pero sí puede prestarse a confusiones, especialmente en relaciones personales o familiares.

Por eso, es importante entender que:

Es una herramienta de privacidad, no de eliminación

Puede usarse para proteger conversaciones sensibles

También puede ser malinterpretada si no se conoce su existencia

Clave: privacidad con responsabilidad

WhatsApp continúa incorporando funciones para dar más control a los usuarios. Sin embargo, el uso de estas herramientas depende de cada persona.

Saber cómo funcionan estas opciones permite evitar malentendidos y tener mayor control sobre la privacidad digital.

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