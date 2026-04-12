Antes de salir, toma precauciones: conoce las vías restringidas y carreteras intransitables en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado este domingo 12 de abril sobre el estado de la Red Vial Fundamental. El informe técnico detalla las condiciones actuales de los 18.122 kilómetros que conforman la infraestructura vial estratégica del país.

Cierres totales en Santa Cruz y La Paz

En el departamento de Santa Cruz, el tramo entre San Lorenzo y Salinas se encuentra actualmente calificado como no transitable. La interrupción del tráfico vehicular se debe específicamente a una inundación severa registrada en el sector del puente San Miguelito.

Por otro lado, la ruta paceña que conecta Yavichucho con el Puente Yolosa presenta un cierre total por seguridad. Los técnicos reportaron una pérdida de plataforma en el sector Solario, donde ya se planifican acciones para restituir la transitabilidad.

Restricciones horarias en el eje central

El departamento de Cochabamba registra limitaciones importantes en la zona de Llavini y Bombeo para todos los conductores. Existe una restricción vehicular estricta que prohíbe la circulación en el horario comprendido entre las 09:00 a.m. y las 17:00 p.m.

Asimismo, en la ruta hacia el Puente Chaco y Puente Villa en La Paz, se han establecido ventanas específicas de paso. De lunes a domingo, el tráfico se corta totalmente durante la mañana y parte de la tarde según el cronograma oficial de la entidad.

Precaución por lluvias y desvíos en el sur

En el departamento de Tarija, el tramo Entre Ríos - Tacuarandi se mantiene transitable, aunque con la habilitación de desvíos especiales. Las intensas lluvias han provocado una plataforma resbaladiza y caída de lodo en el sector crítico de Abra San Simon.

El departamento de Pando también presenta novedades en los sectores de La Floresta y el tramo Conquista - El Sena. Ambas zonas se encuentran bajo régimen de construcción, por lo que se exige circular con extrema precaución por las rutas alternas.

Canales de atención y monitoreo constante

La ABC trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar la conservación y rehabilitación de las vías nacionales. El personal de emergencia se mantiene desplegado en los puntos más críticos para responder ante cualquier contingencia climática o estructural.

Para obtener datos en tiempo real, los usuarios pueden acceder a la plataforma digital oficial de transitabilidad de la institución. Además, se ha habilitado una línea de WhatsApp para que la población reporte emergencias de forma directa y oportuna.

Imagen: FB Administradora Boliviana de Carreteras.

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