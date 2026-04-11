TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE Operativo antidrogas Droga

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Kagu: El emotivo reencuentro de un ave que se resiste a la extinción

Un testimonio visual sobre la resiliencia animal y los esfuerzos internacionales para preservar la fauna endémica del Pacífico.

Ximena Rodriguez

11/04/2026 19:48

El ejemplar en peligro de extinción fue captado en un video que se hizo viral en redes sociales.

Escuchar esta nota

El reciente avistamiento de un ejemplar de kagu interactuando con otros de su estirpe ha generado una ola de optimismo entre la comunidad científica internacional. Este momento, cargado de una profunda ‘emoción’ biológica, representa un avance crucial en el monitoreo de una especie que ha caminado por la cuerda floja de la desaparición definitiva.

La protección de estos hábitats específicos se vuelve ahora más urgente que nunca para garantizar que estos encuentros dejen de ser eventos aislados. La supervivencia del kagu no solo depende de su instinto, sino del compromiso humano por salvaguardar la riqueza natural que sostiene la vida en el planeta.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD