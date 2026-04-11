Guabirá rescata un empate (1-1) ante Independiente en un partidazo

Guabirá eludió la derrota con un gol de penal, a los 88 minutos, por intermedio de Pedro Cabral, dejando la cuenta igualada a dos goles frente a Independiente, un resultado que aumenta la crisis en el plantel azucarero a la vista de su afición, la noche de este viernes, en el estadio Gilberto Parada, de Montero.



La segunda fecha del Campeonato de la División Profesional comenzó con un empate amargo para los locales y dulce para el Matador, que trata de sacar los pies de la mala racha. Los goles del cuadro local llegaron mediante Nicolás Masskooni, a los 22´, y Cabral (88´). Mientras, Alan Mercado abrió la cuenta, a los cuatro minutos, y Rudy Cardozo anotó, a los 52´.



Dos veces, el ´Inde´ estuvo arriba en el marcador, mostrando un avance en su rendimiento, pero falló en la misión de enganchar el triunfo y en los minutos finales llegó la paridad, con una división de honores que dejó con sabor a poco a estos elencos, que llegaban con presión a este encuentro.



La cuenta fue abierta con un zurdazo de Alan Mercado (4´), estrellando la pelota con la cara interna del travesaño y haciéndola rebotar dentro del arco. La duda de este gol fue despejada en una revisión en la sala VAR.



Masskooni anotó el empate, a los 22 minutos, conectando un centro de primera, sin marcación y sacando provecho a su ascenso en la zona ofensiva ante una línea defensiva que pagó caro el descuido.



A su estilo, Cardozo colocó el 2-1 (52´) con un remate cruzado de zurda, cuando Independiente se dio cuenta que podía lastimar al contrario con los centros y con la combinación entre los mediocampistas y los delanteros. Minutos antes, Rodrigo Rivas tuvo una chance cuando estuvo cara a cara con el arquero Manuel Ferrel, pero falló en el control de la pelota.



La victoria del visitante fue borrada por el empate con el penal de Cabral (88´), a dos minutos del final reglamentario, luego de una infracción de Rafael Amaral que desató la molestia de la delegación visitante, que estaba por guardar los tres puntos en el bolso.

Mira la programación en Red Uno Play