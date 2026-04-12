Día del Niño: cómo elegir el regalo ideal y qué errores debes evitar

Un buen regalo es aquel que conecta con el niño. Más allá de lo material, se trata de elegir algo que despierte su curiosidad, lo haga disfrutar y le permita aprender jugando.
12/04/2026 10:07
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Elegir un buen regalo no depende del precio, sino de qué tan adecuado es para el niño. Los especialistas recomiendan considerar tres aspectos clave:
Edad y etapa de desarrollo: no todos los juguetes son adecuados para todas las edades.
Intereses del niño: identificar qué le gusta (dibujar, construir, jugar en grupo).
Valor educativo: priorizar juguetes que estimulen habilidades como la creatividad, la memoria o la coordinación.
Además, es importante optar por regalos que inviten a interactuar y compartir en familia.
Un buen regalo es aquel que conecta con el niño. Más allá de lo material, se trata de elegir algo que despierte su curiosidad, lo haga disfrutar y le permita aprender jugando.
Los expertos aconsejan:
Observar sus gustos en el día a día
Evitar compras impulsivas
Priorizar experiencias o juegos que puedan compartir con otros
Para acertar con el regalo ideal, toma en cuenta:
Que sea acorde a su edad
Que sea seguro y de calidad
Que estimule su imaginación
Que no promueva el uso excesivo de pantallas
Que permita jugar solo o acompañado
Errores que debes evitar al elegir un regalo
Al momento de comprar un regalo, estos son los errores más comunes:
Elegir por impulso o presión del niño
Comprar el juguete más caro o más grande pensando que será mejor
No revisar la edad recomendada
Regalar tecnología sin control o supervisión
No considerar la utilidad del juguete a largo plazo
Muchos padres fallan al priorizar el deseo inmediato sobre el beneficio real del niño.
Evita:
Ceder a berrinches
Comprar juguetes de moda sin evaluar su valor
Saturar al niño con demasiados regalos
Ignorar si el juguete fomenta aprendizaje o habilidades
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