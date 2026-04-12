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Día del Niño: cómo elegir el regalo ideal y qué errores debes evitar

Un buen regalo es aquel que conecta con el niño. Más allá de lo material, se trata de elegir algo que despierte su curiosidad, lo haga disfrutar y le permita aprender jugando.

Red Uno de Bolivia

12/04/2026 10:07

Día del Niño: cómo elegir el regalo ideal y qué errores debes evitar. Foto: imagen generada con IA

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Elegir un buen regalo no depende del precio, sino de qué tan adecuado es para el niño. Los especialistas recomiendan considerar tres aspectos clave:

  • Edad y etapa de desarrollo: no todos los juguetes son adecuados para todas las edades.

  • Intereses del niño: identificar qué le gusta (dibujar, construir, jugar en grupo).

  • Valor educativo: priorizar juguetes que estimulen habilidades como la creatividad, la memoria o la coordinación.

Además, es importante optar por regalos que inviten a interactuar y compartir en familia.

Un buen regalo es aquel que conecta con el niño. Más allá de lo material, se trata de elegir algo que despierte su curiosidad, lo haga disfrutar y le permita aprender jugando.

Los expertos aconsejan:

  • Observar sus gustos en el día a día

  • Evitar compras impulsivas

  • Priorizar experiencias o juegos que puedan compartir con otros

Para acertar con el regalo ideal, toma en cuenta:

  • Que sea acorde a su edad

  • Que sea seguro y de calidad

  • Que estimule su imaginación

  • Que no promueva el uso excesivo de pantallas

  • Que permita jugar solo o acompañado

Errores que debes evitar al elegir un regalo


Al momento de comprar un regalo, estos son los errores más comunes:

  • Elegir por impulso o presión del niño

  • Comprar el juguete más caro o más grande pensando que será mejor

  • No revisar la edad recomendada

  • Regalar tecnología sin control o supervisión

  • No considerar la utilidad del juguete a largo plazo

Muchos padres fallan al priorizar el deseo inmediato sobre el beneficio real del niño.

Evita:

  • Ceder a berrinches

  • Comprar juguetes de moda sin evaluar su valor

  • Saturar al niño con demasiados regalos

  • Ignorar si el juguete fomenta aprendizaje o habilidades

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