Día del Niño: cómo elegir el regalo ideal y qué errores debes evitar

Elegir un buen regalo no depende del precio, sino de qué tan adecuado es para el niño. Los especialistas recomiendan considerar tres aspectos clave:

Edad y etapa de desarrollo: no todos los juguetes son adecuados para todas las edades.

Intereses del niño: identificar qué le gusta (dibujar, construir, jugar en grupo).

Valor educativo: priorizar juguetes que estimulen habilidades como la creatividad, la memoria o la coordinación.

Además, es importante optar por regalos que inviten a interactuar y compartir en familia.

Un buen regalo es aquel que conecta con el niño. Más allá de lo material, se trata de elegir algo que despierte su curiosidad, lo haga disfrutar y le permita aprender jugando.

Los expertos aconsejan:

Observar sus gustos en el día a día

Evitar compras impulsivas

Priorizar experiencias o juegos que puedan compartir con otros

Para acertar con el regalo ideal, toma en cuenta:

Que sea acorde a su edad

Que sea seguro y de calidad

Que estimule su imaginación

Que no promueva el uso excesivo de pantallas

Que permita jugar solo o acompañado

Errores que debes evitar al elegir un regalo



Al momento de comprar un regalo, estos son los errores más comunes:

Elegir por impulso o presión del niño

Comprar el juguete más caro o más grande pensando que será mejor

No revisar la edad recomendada

Regalar tecnología sin control o supervisión

No considerar la utilidad del juguete a largo plazo

Muchos padres fallan al priorizar el deseo inmediato sobre el beneficio real del niño.

Evita:

Ceder a berrinches

Comprar juguetes de moda sin evaluar su valor

Saturar al niño con demasiados regalos

Ignorar si el juguete fomenta aprendizaje o habilidades

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