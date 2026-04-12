Justin Bieber volvió a los escenarios de gran formato en Coachella, pero su presentación no pasó desapercibida. Más allá del repertorio y la puesta en escena, lo que más llamó la atención fue el uso de una laptop en pleno show, lo que desató críticas y comentarios divididos.

Durante varios momentos del concierto, el artista utilizó su computadora para buscar videos en YouTube y reproducir sus propias canciones, sobre las que luego cantaba en vivo, en una dinámica que muchos compararon con un karaoke.

Un formato que generó debate

El show combinó temas recientes de sus álbumes SWAG y SWAG II con un repaso por sus inicios. En ese contexto, Bieber proyectó incluso el video de su famoso cover de “With You”, grabado cuando tenía 13 años.

Sin embargo, la forma en que interactuó con el contenido —aparentemente respondiendo a pedidos del público a través de la transmisión en YouTube— generó reacciones encontradas.

Mientras algunos fans valoraron el enfoque nostálgico e interactivo, otros cuestionaron la falta de interpretación completamente en vivo.

Entre la nostalgia y la crítica

El espectáculo tuvo momentos de alta energía, con clásicos como “Baby” y “Favorite Girl”, que hicieron reaccionar a sus seguidores, conocidos como Beliebers.

No obstante, en redes sociales surgieron críticas sobre el formato del show, especialmente por el uso de la laptop en un escenario de gran escala como Coachella.

Un regreso esperado

Bieber no se presentaba en un evento de esta magnitud desde su Justice World Tour en 2022, por lo que su retorno generó gran expectativa.

El concierto cerró con la participación de artistas invitados como Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee, en un cierre que contrastó con la polémica generada durante el show.

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