General boliviano recibe máxima distinción en Chile en medio de acercamiento bilateral

El general Héctor Alarcón recibió la “Cruz de la Victoria” en Chile, en el marco de una visita oficial que marca un nuevo impulso en la cooperación bilateral.

Tras 17 años sin una instancia de este nivel, Bolivia y Chile volvieron a escenificar un acercamiento institucional entre sus ejércitos.

En ese marco, el Ejército de Chile condecoró al comandante general del Ejército boliviano, general Héctor Alarcón, con la “Cruz de la Victoria”, su máxima distinción para mandos extranjeros.

Primera visita oficial

La ceremonia se desarrolló durante la primera visita oficial del alto mando boliviano a Chile, considerada como una señal de restablecimiento de vínculos y cooperación militar.

El propio general Alarcón destacó que este acercamiento se da tras contactos previos en un encuentro regional realizado en Asunción.

“Quedó una gran amistad pendiente… y se dio la oportunidad de que ahora podamos estar presentes”, afirmó, señalando además que se siente honrado por la condecoración.

Apuntan a intercambio académico

Entre los principales temas abordados está el fortalecimiento de la formación militar mediante programas de intercambio.

“Queda pendiente conversar el intercambio académico de nuestro personal”, indicó la autoridad, explicando que se busca que efectivos bolivianos y chilenos participen en cursos en ambos países.

Cooperación en áreas específicas

Asimismo, se planteó ampliar la cooperación en áreas tradicionales como la caballería, destacando el interés en compartir experiencias en formación ecuestre.

Apertura y política exterior

El comandante boliviano enmarcó este acercamiento dentro de la política exterior del país.

“Es el momento de abrir las fronteras de Bolivia… confraternizar con nuestros vecinos”, expresó, resaltando la intención de fortalecer relaciones con países de la región.

Amenazas regionales en agenda

Finalmente, Alarcón advirtió que ambos países enfrentan amenazas comunes como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

“Debemos trabajar de forma conjunta para proteger a nuestras sociedades”, señaló.

Punto de inflexión en la relación

Este acercamiento marca un nuevo punto en la relación militar bilateral, con el objetivo de retomar la cooperación tras años de distancia y fortalecer la seguridad regional.

Chile condecora al general boliviano Héctor Alarcón. Foto: Ejército de Chile.

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