“Bolivia con la niñez”: Paz y la primera dama rinden homenaje a los niños en su día

En el marco del Día del Niño en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz y la primera dama María Elena Urquidi encabezaron un acto conmemorativo en el Palacio de Gobierno, donde reafirmaron el compromiso del Estado con la niñez.

El evento reunió a autoridades, organismos internacionales y niños de distintas regiones del país.

Mensaje de la primera dama María Elena Urquidi

Durante su intervención, la primera dama, Bibi Urquidi, destacó la importancia de proteger la infancia y garantizar mejores condiciones de vida.

“Cada niña y cada niño merece crecer en un entorno seguro, con cariño, respeto y oportunidades”, expresó, resaltando que trabajar por la niñez es una responsabilidad de toda la sociedad.

Asimismo, señaló que la infancia representa una etapa fundamental que debe ser cuidada con educación, salud y protección.

Paz: “No hay Bolivia sin el futuro de los niños”

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz enfatizó que el desarrollo del país está directamente ligado al bienestar de la niñez.

“No hay Bolivia sin el futuro de ustedes”, afirmó, al dirigirse a los niños presentes.

El mandatario también hizo un llamado a las autoridades a priorizar acciones en favor de este sector.

Llamado a “hacer el bien”

En su mensaje, Paz insistió en que el compromiso del Estado debe centrarse en generar mejores oportunidades.

“El compromiso es hacer el bien y trabajar para que los niños tengan un mejor futuro”, sostuvo.

Compromiso institucional

Durante el acto se ratificó la agenda “Bolivia con la niñez”, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

Las autoridades coincidieron en que la niñez debe estar en el centro de las políticas públicas, en el marco de una construcción social orientada al desarrollo y la igualdad.

Medidas aprobadas para los niños

Durante el acto por el Día del Niño, el Gobierno aprobó y presentó una serie de medidas orientadas a fortalecer la protección de la niñez, entre ellas el reglamento de la Ley 1636 para resguardar a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, especialmente en entornos digitales, así como un protocolo de atención que garantiza el derecho a vivir en familia y busca evitar la institucionalización de menoresPrioridad nacional

El acto concluyó con un mensaje conjunto: fortalecer la protección de la niñez y consolidar acciones que permitan garantizar su desarrollo integral.

El Gobierno reiteró que el bienestar de niñas y niños es una prioridad para el presente y el futuro del país.

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