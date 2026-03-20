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Política

“Nunca hubo tantos candidatos”: Paz destaca apertura electoral

El presidente afirmó que no se utilizaron recursos del Estado en campaña y que ahora existe mayor apertura para la participación política.

Red Uno de Bolivia

19/03/2026 21:46

Foto: Presidente Rodrigo Paz
La Paz

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El presidente Rodrigo Paz en su mensaje presidencial destacó avances en el actual proceso electoral, asegurando que se registra un “récord de candidatos” en todo el país, en el marco de las Elecciones Subnacionales 2026.

Durante su mensaje, la autoridad afirmó que este incremento en la participación es resultado de un escenario político con mayor apertura y sin presiones desde el Estado.

“Nunca en la historia reciente hubo tantos candidatos porque no hay miedo”, señaló.

Mayor participación política

El mandatario sostuvo que, a diferencia de anteriores procesos, actualmente existe mayor libertad para postular a cargos públicos, lo que permitió la inscripción de más candidatos a gobernaciones, alcaldías y asambleas.

En ese sentido, aseguró que se ha generado un ambiente donde los ciudadanos pueden participar sin temor a represalias políticas o judiciales.

Sin uso de recursos del Estado

Paz también remarcó que en este proceso electoral no se utilizaron recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos políticos.

“No han visto ministerios ni funcionarios públicos haciendo campaña con plata del Estado”, afirmó.

Según explicó, esta situación marca una diferencia con gestiones anteriores, se empleaban recursos estatales en actividades proselitistas.

Llamado a decidir libremente

Finalmente, el presidente instó a la población a votar sin presiones y a elegir a sus autoridades de acuerdo a sus convicciones.

“Hoy el ciudadano decide quién quiere que sea su alcalde o gobernador, sin imposiciones”, enfatizó.

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