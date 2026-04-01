Rodrigo Paz denuncia sabotaje y anuncia acciones internacionales

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, informó a través de sus redes sociales que su Gobierno presentó una denuncia formal a nivel nacional e internacional por presuntos ataques a la infraestructura de hidrocarburos.

Según la autoridad, estos hechos estarían afectando directamente a la economía del país.

“Hemos hecho una denuncia formal en Bolivia y también de orden internacional”, señaló.

Acusaciones de sabotaje

El mandatario afirmó que los ataques en fronteras representan un intento de desestabilización económica.

“Hay familias organizadas que ejecutan un sabotaje a la economía de Bolivia”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la necesidad de encarar una lucha frontal contra la corrupción.

Coordinación con Chile

Paz también destacó el diálogo sostenido con el presidente de José Antonio Kast, en el marco de la cooperación bilateral.

“El diálogo es uno de los ejercicios más rápidos de los últimos 25 años”, afirmó.

Asimismo, agradeció la apertura del Gobierno chileno para atender esta problemática.

Respuesta regional

El jefe de Estado aseguró que ambos países ya trabajan en acciones concretas para frenar estos hechos y garantizar la estabilidad económica.

“Confiamos en Bolivia y en la integración regional”, concluyó.

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