¿Vas a comprar o vender dólares? Así se cotiza el paralelo la tarde de este domingo en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este domingo 12 de abril una leve variación a lo largo de la jornada, en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en Bolivia.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:15 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,29 para la venta, lo que refleja un ligero ajuste respecto a las primeras horas del día, cuando se situaba en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, reportado por bolivianblue.net, también presentó variaciones marginales dentro del mercado informal, ubicándose en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta. Aunque las cifras se mantienen dentro de un rango estrecho, se evidencian pequeñas diferencias entre ambas plataformas.

Este comportamiento responde a un escenario en el que la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor determinante. La relación entre una oferta limitada y una demanda sostenida sigue generando ajustes constantes en las cotizaciones informales, sin cambios bruscos, pero con fluctuaciones permanentes.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia para esta jornada se ubica en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,44 para la venta, valores utilizados principalmente en operaciones internacionales y sujetos a variaciones diarias.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero formal, sus referencias continúan siendo ampliamente seguidas por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares influye directamente en las transacciones cotidianas.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,30

Venta: Bs 9,29

Dólar “blue”

Compra: Bs 9,31

Venta: Bs 9,29

Banco Central de Bolivia (BCB)

Compra: Bs 9,25

Venta: Bs 9,44

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