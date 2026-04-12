¿Qué era el ITF y por qué su eliminación marca un cambio en Bolivia?

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1717 que elimina este impuesto que gravaba operaciones financieras desde hace casi dos décadas.

Un impuesto aplicado desde 2006

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) fue creado en Bolivia en 2006 como un tributo que gravaba distintos movimientos de dinero dentro del sistema financiero.

Aunque inicialmente tenía carácter temporal, su aplicación se mantuvo durante varios años.

¿Qué operaciones alcanzaba?

El ITF se aplicaba a una amplia gama de operaciones, entre ellas:

Créditos y débitos en cuentas bancarias

Transferencias y envíos de dinero

Pagos fuera del sistema de cuentas

Depósitos a plazo fijo y fondos de inversión

Operaciones incluso sin intermediación bancaria

Es decir, prácticamente cualquier movimiento financiero podía estar sujeto a este impuesto

¿Quiénes lo pagaban?

El impuesto era asumido por:

Personas naturales

Empresas

Titulares de cuentas bancarias

Usuarios que realizaban transferencias o pagos

Esto implicaba un impacto constante en la actividad económica.

Promulgación de la eliminación

Con la promulgación de la Ley 1717, el presidente Rodrigo Paz dispuso la eliminación total del ITF en el país, abrogando la normativa anterior

¿Por qué es un cambio importante?

La eliminación del ITF marca un giro en la política económica, ya que reduce la carga impositiva sobre el movimiento de dinero.

Esto puede incentivar:

Mayor uso del sistema financiero

Incremento en transacciones formales

Mayor dinamismo económico

Menor presencia de Estado

Si bien la medida representa un alivio para la población, el impacto en la recaudación del Estado, ya que este impuesto destinaba sus ingresos al Tesoro General de la Nación.

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