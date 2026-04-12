¿Qué era el ITF y por qué su eliminación marca un cambio en Bolivia?

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1717 que elimina este impuesto que gravaba operaciones financieras desde hace casi dos décadas.
12/04/2026 10:46
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El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1717 que elimina este impuesto que gravaba operaciones financieras desde hace casi dos décadas.
Un impuesto aplicado desde 2006
El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) fue creado en Bolivia en 2006 como un tributo que gravaba distintos movimientos de dinero dentro del sistema financiero.
Aunque inicialmente tenía carácter temporal, su aplicación se mantuvo durante varios años.
¿Qué operaciones alcanzaba?
El ITF se aplicaba a una amplia gama de operaciones, entre ellas:
Créditos y débitos en cuentas bancarias
Transferencias y envíos de dinero
Pagos fuera del sistema de cuentas
Depósitos a plazo fijo y fondos de inversión
Operaciones incluso sin intermediación bancaria
Es decir, prácticamente cualquier movimiento financiero podía estar sujeto a este impuesto
¿Quiénes lo pagaban?
El impuesto era asumido por:
Personas naturales
Empresas
Titulares de cuentas bancarias
Usuarios que realizaban transferencias o pagos
Esto implicaba un impacto constante en la actividad económica.
Promulgación de la eliminación
Con la promulgación de la Ley 1717, el presidente Rodrigo Paz dispuso la eliminación total del ITF en el país, abrogando la normativa anterior
¿Por qué es un cambio importante?
La eliminación del ITF marca un giro en la política económica, ya que reduce la carga impositiva sobre el movimiento de dinero.
Esto puede incentivar:
Mayor uso del sistema financiero
Incremento en transacciones formales
Mayor dinamismo económico
Menor presencia de Estado
Si bien la medida representa un alivio para la población, el impacto en la recaudación del Estado, ya que este impuesto destinaba sus ingresos al Tesoro General de la Nación.
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