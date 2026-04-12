¿Qué cambia para tu bolsillo? Eliminan el impuesto a transacciones financieras en Bolivia

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1717 que elimina el ITF, un impuesto que gravaba múltiples operaciones bancarias desde 2006.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1717, que elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), una medida que impacta directamente en la economía de la población.

La normativa abroga la ley vigente desde 2006, dejando sin efecto este cobro aplicado a diversas operaciones financieras en moneda extrajera.

¿Qué cambia para los usuarios?

Con la eliminación del ITF, los ciudadanos dejarán de pagar este impuesto en una amplia variedad de operaciones, entre ellas:

Depósitos y retiros en cuentas bancarias de moneda extranjera

Transferencias de dinero dentro y fuera del país

Pagos mediante el sistema financiero

Uso de instrumentos como cheques o fondos de inversión

Este impuesto aplicaba una alícuota del 0,15% sobre cada transacción, lo que generaba un costo constante para usuarios y empresas.

Más dinero disponible y menos costos

La eliminación del ITF permitirá que las personas dispongan de más dinero en cada operación, sin descuentos adicionales.

Esto representa un alivio especialmente para quienes realizan transacciones frecuentes, como comerciantes, emprendedores y empresas.

Impacto en la economía

La medida también busca dinamizar el movimiento financiero, facilitando el uso del sistema bancario y reduciendo la carga impositiva.

Se espera que esta decisión impulse la liquidez, el consumo y la inversión extranjera en el país.

Simplificación del sistema financiero

Al eliminar este impuesto, se reduce la complejidad en las operaciones bancarias, incentivando a que más personas utilicen el sistema financiero formal para transacciones en dólares.

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