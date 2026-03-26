Rodrigo Paz llamó a los jugadores por teléfono: Esto fue lo que dijo

El presidente habló con los jugadores en el camerino y destacó su entrega, emoción y amor por la camiseta.Tras la victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se comunicó con la selección nacional a través de una llamada al camerino para felicitar a los jugadores.

En un mensaje cargado de emoción, la autoridad destacó el significado del triunfo no solo en lo deportivo, sino también en lo simbólico para el país.

“Ustedes han sido dueños del partido… ante la adversidad supieron reponerse, qué grandeza, qué grandeza, selección”, expresó.

“Habla un boliviano más”

El mandatario aseguró que su mensaje no era solo como presidente, sino como hincha.

“No habla el presidente de Bolivia, habla un boliviano más que es hincha de la selección”, afirmó.

Asimismo, resaltó el sentimiento que despierta la camiseta nacional.

“Solo es la Verde… no hay nada más grande que la selección”, señaló.

Un sueño que se acerca

Paz subrayó que el equipo está cada vez más cerca de cumplir un anhelo histórico.

“Hoy es un paso más… están cumpliendo el sueño de la patria: estar en un Mundial”, dijo.

Emoción y compromiso

El presidente también destacó la entrega de los jugadores desde el inicio del partido.

“He visto sus lágrimas en el himno… desde ese momento el país entendió que iban a dejar todo por la patria”, sostuvo.

Mensaje de unidad

En su intervención, el mandatario vinculó el logro deportivo con la situación del país.

“Dentro de todas las dificultades, Bolivia va a salir adelante porque ustedes demuestran que podemos hacerlo”, expresó.

“Bolivia al mundo”

El mensaje concluyó con un llamado a mantener la fe y el orgullo nacional.

“Están poniendo a Bolivia en lo más alto del mundo… Dios bendiga la patria”, finalizó.

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