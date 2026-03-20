Paz apuesta por inversión extranjera y anuncia leyes económicas

El presidente Rodrigo Paz emitió un mensaje centrado en la reactivación económica del país, en el que destacó la necesidad de atraer inversión extranjera, fortalecer la institucionalidad y generar nuevas oportunidades para los bolivianos.

Durante su mensaje, la autoridad explicó que su gobierno trabaja en la apertura de Bolivia al mundo para atraer capitales, tecnología y conocimiento, con el objetivo de impulsar sectores estratégicos como el gas y la construcción.

“Queremos llevar a Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia para hacer buenos negocios para los bolivianos”, afirmó.

Apuesta por inversión y reactivación

El mandatario señaló que en recientes reuniones con empresas internacionales, especialmente en Brasil, se identificó el interés de inversionistas en retornar al país, particularmente en el sector hidrocarburífero.

En ese sentido, cuestionó la gestión de los últimos años, asegurando que los recursos del gas no fueron aprovechados adecuadamente.

“Hay mucho gas en Bolivia, pero necesitamos inversión, tecnología y recursos para volver a generarlo”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la llegada de inversión permitirá dinamizar la economía, beneficiando a pequeños negocios y emprendimientos.

Seguridad jurídica y lucha contra la corrupción

Paz enfatizó que para atraer inversión es fundamental garantizar seguridad jurídica, por lo que aseguró que su gobierno está actuando con firmeza contra el crimen organizado y la corrupción.

“No nos ha temblado el pulso para meter a criminales, narcotraficantes y corruptos a la cárcel”, afirmó, al destacar acciones recientes contra estructuras ilícitas.

Además, aseguró que se busca construir instituciones sólidas que eviten la corrupción y brinden reglas claras a la ciudadanía y a los inversionistas.

Anuncio de nuevas leyes

El presidente adelantó que, una vez concluido el proceso electoral del 22 de marzo, su administración presentará nuevas propuestas legislativas enfocadas en hidrocarburos, minería y seguridad jurídica.

Indicó que estas iniciativas serán tratadas en la Asamblea sin interferencia del contexto electoral, con el objetivo de priorizar los intereses del país.

Llamado a la participación y unidad

En su mensaje, también resaltó que el actual proceso electoral se desarrolla con mayor apertura y sin intervención estatal.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a participar en las elecciones y a trabajar en unidad para enfrentar los desafíos económicos y sociales.

“Después del 22 tenemos que trabajar juntos para sacar adelante a Bolivia”, concluyó.

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