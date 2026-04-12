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Asesinan a un hombre en Entre Ríos y la Policía investiga posible ajuste de cuentas

La víctima, de 41 años, fue hallada sin vida dentro de una vivienda. Autoridades no descartan vínculos con actividades ilícitas.

Ximena Rodriguez

12/04/2026 11:42

Acribillan a un hombre en Cochabamba; el hecho ocurrió en Entre Ríos. Foto: imagen referencial.
Cochabamba

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Un hombre de 41 años fue asesinado en la comunidad de Río Blanco, en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, en un hecho ocurrido al interior de su vivienda.

Según reportes preliminares, sujetos armados ingresaron de forma violenta al domicilio de la víctima y dispararon directamente contra él antes de darse a la fuga en un vehículo.

Efectivos de la Policía se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por las características del hecho, no se descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas, vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque este extremo aún se encuentra en análisis.

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