Un hombre de 41 años fue asesinado en la comunidad de Río Blanco, en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, en un hecho ocurrido al interior de su vivienda.

Según reportes preliminares, sujetos armados ingresaron de forma violenta al domicilio de la víctima y dispararon directamente contra él antes de darse a la fuga en un vehículo.

Efectivos de la Policía se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por las características del hecho, no se descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas, vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque este extremo aún se encuentra en análisis.

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