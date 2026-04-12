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Internacional

Bebé muere en EE.UU.: fue abandonado y habría ingerido insectos tras quedar sin alimentos

La investigación judicial revela condiciones de insalubridad extrema y negligencia absoluta en la vivienda del menor.

Ximena Rodriguez

12/04/2026 11:22

El deceso del menor fue revelado en medio de las investigaciones por el caso.
Estados Unidos

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El estado de Georgia, en Estados Unidos, se encuentra conmocionado tras el fallecimiento de un menor de edad en condiciones de abandono absoluto dentro de una vivienda precaria. Las autoridades locales confirmaron que la víctima pereció luego de permanecer aproximadamente doce horas sin ningún tipo de supervisión adulta.

La inspección policial del inmueble reveló un escenario desolador marcado por un fuerte olor fétido y un desorden generalizado en cada habitación. En este ambiente insalubre, seis menores fueron dejados a su suerte bajo la precaria vigilancia de un niño de tan solo diez años de edad.

Supervivencia entre insectos

El reporte oficial de las órdenes de arresto, detalla que un lactante de aproximadamente un año tuvo que ingerir cucarachas y hormigas para intentar saciar su hambre. La ausencia total de alimentos básicos en la vivienda obligó a los menores a recurrir a estas medidas extremas de supervivencia durante el encierro.

El Departamento de Servicios Humanos de Georgia ratificó mediante un comunicado oficial la muerte de uno de los infantes que habitaba en dicho domicilio. Aunque se han reservado las causas exactas del fallecimiento, la entidad aseguró que colaborará estrechamente con la justicia para esclarecer cada detalle de la tragedia.

Antecedentes y cargos judiciales

La madre de los menores, identificada como Sherry Magby, enfrenta ahora seis cargos criminales por crueldad infantil en segundo grado tras su captura. Este no es el primer conflicto legal de la mujer, quien ya tenía programado un juicio por atacar previamente a un menor con un arma blanca.

El sistema judicial estadounidense deberá determinar el grado de responsabilidad de Magby en la muerte del pequeño y el trauma de sus hermanos. Por ahora, el caso permanece abierto mientras las instituciones de protección infantil recopilan pruebas adicionales sobre este estremecedor suceso.

Fuente: Noticias Caracol.

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