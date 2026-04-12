Derechos del niño en Bolivia: qué dice la ley y por qué es importante recordarlos hoy

Bolivia celebra cada 12 de abril el Día del Niño, una fecha que trasciende el agasajo para centrarse en la vigencia plena de sus derechos fundamentales. El marco legal nacional se sustenta en el Código Niña, Niño y Adolescente, el cual establece la protección integral que el Estado y la sociedad deben garantizar.

Los pilares de la Ley 548

Esta normativa, conocida como Ley 548, reconoce a los menores de edad como sujetos de derecho con facultades específicas para su desarrollo físico y mental. Entre sus principios más relevantes destaca el Interés Superior, que obliga a priorizar el bienestar de la infancia en cualquier política pública o decisión judicial.

A pesar de contar con una legislación robusta, la realidad boliviana enfrenta retos significativos en la implementación efectiva de estos mecanismos de resguardo. Es imperativo recordar que el derecho a una vida libre de violencia y el acceso a la educación de calidad siguen siendo las principales demandas en el país.

Estos son sus principales derechos:

Derecho a la Identidad: Derecho a un nombre propio, dos apellidos y a ser inscritos en el Registro Civil.

Derecho a la Educación y Juego: Acceso a educación de calidad y derecho al juego y esparcimiento.

Derecho a la Protección: Prohibición de violencia física, sexual o psicológica, incluyendo la protección contra el castigo corporal.

Derecho a la Participación: Libertad de expresión y participación activa en el ámbito familiar, escolar y comunitario.

Derecho a la Igualdad: No discriminación y derecho a un trato digno y respetuoso.

Derecho a la libertad de creencias: Ejercer sus creencias y religión.

Derecho a la Vida y Salud: Derecho a la salud física y mental, recibiendo prioridad en servicios públicos y privados.

Derecho a la Familia: a crecer en una familia de origen o, excepcionalmente, en una familia sustituta, en un entorno de afecto y seguridad.

El rol de la corresponsabilidad

La ley estipula que la responsabilidad de proteger a la niñez no recae únicamente en las instituciones estatales, sino también en el núcleo familiar y la comunidad. El 12 de abril funciona como un recordatorio importante para evaluar si estos entornos están proporcionando la seguridad necesaria para el crecimiento infantil.

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