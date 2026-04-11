Festival Misiones de Chiquitos: 20 sedes y 10 días de música barroca

Bolivia se prepara para recibir una de las muestras culturales más importantes del continente con el inicio del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana ‘Misiones de Chiquitos’. Este evento promete transformar la región en un auditorio vivo donde la historia y la música convergen en escenarios arquitectónicos inigualables.

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía ha confirmado una agenda que abarca diez días de intensa actividad artística. Los asistentes podrán disfrutar de una programación diversa que incluye a más de una decena de delegaciones internacionales de primer nivel.

Rutas y Escenarios Históricos

La oferta cultural se distribuye en 20 localidades estratégicas que permiten al turista recorrer la geografía cruceña mientras disfruta de piezas magistrales. Desde la capital hasta los pueblos misionales, cada templo abrirá sus puertas para ofrecer una acústica perfecta y un ambiente de profunda tradición.

Santa Cruz de la Sierra: Conciertos en la Capilla Los Huérfanos, Iglesia San Roque e Iglesia Jesús Nazareno.

Conciertos en la Capilla Los Huérfanos, Iglesia San Roque e Iglesia Jesús Nazareno. Provincias Cercanas: Presentaciones destacadas en Cotoca, Porongo, Montero y el municipio de La Guardia.

Presentaciones destacadas en Cotoca, Porongo, Montero y el municipio de La Guardia. Ruta de las Misiones: Programación extensa en San Xavier, Concepción, San Ignacio de Velasco y Santa Ana.

Programación extensa en San Xavier, Concepción, San Ignacio de Velasco y Santa Ana. Sedes del Sur y Norte: Actividades confirmadas en San José de Chiquitos, Roboré, Chochís y Buena Vista.

Una Invitación al Turismo Cultural

Esta edición del festival no solo busca la excelencia musical, sino también potenciar el reconocimiento de la identidad boliviana ante el mundo. Se invita a los ciudadanos y visitantes extranjeros a elegir su propia ruta para explorar la riqueza del oriente boliviano.

La conectividad entre cultura, fe y turismo es el eje central de esta celebración que posiciona a Santa Cruz como un referente global. Es la oportunidad ideal para conocer nuestra tierra a través de sonidos que han perdurado por siglos en las misiones.

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