Festival Misiones de Chiquitos: 20 sedes y 10 días de música barroca

El Ministerio de Culturas promueve una agenda internacional con elencos de Europa, Asia y América en el corazón de Bolivia.
11/04/2026 19:24
Escuchar esta nota
Bolivia se prepara para recibir una de las muestras culturales más importantes del continente con el inicio del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana ‘Misiones de Chiquitos’. Este evento promete transformar la región en un auditorio vivo donde la historia y la música convergen en escenarios arquitectónicos inigualables.
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía ha confirmado una agenda que abarca diez días de intensa actividad artística. Los asistentes podrán disfrutar de una programación diversa que incluye a más de una decena de delegaciones internacionales de primer nivel.
Rutas y Escenarios Históricos
La oferta cultural se distribuye en 20 localidades estratégicas que permiten al turista recorrer la geografía cruceña mientras disfruta de piezas magistrales. Desde la capital hasta los pueblos misionales, cada templo abrirá sus puertas para ofrecer una acústica perfecta y un ambiente de profunda tradición.
Una Invitación al Turismo Cultural
Esta edición del festival no solo busca la excelencia musical, sino también potenciar el reconocimiento de la identidad boliviana ante el mundo. Se invita a los ciudadanos y visitantes extranjeros a elegir su propia ruta para explorar la riqueza del oriente boliviano.
La conectividad entre cultura, fe y turismo es el eje central de esta celebración que posiciona a Santa Cruz como un referente global. Es la oportunidad ideal para conocer nuestra tierra a través de sonidos que han perdurado por siglos en las misiones.
Conozca los detalles aquí:
Mira la programación en Red Uno Play
19:55
21:00
22:40
00:00
01:00
03:00
19:55
21:00
22:40
00:00
01:00
03:00