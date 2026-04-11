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Aceleran trabajos para la inauguración de la Fexco 2026 en Cochabamba

Empresas trabajan contrarreloj para concluir stands y pabellones antes del 23 de abril.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

11/04/2026 17:30

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
Cochabamba

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A pocos días de la inauguración de la Fexco 2026, prevista para el 23 de abril, los trabajos en el campo ferial de Cochabamba se intensifican con el objetivo de dejar listas todas las instalaciones.

En el lugar, se observa un importante movimiento de trabajadores que avanzan en la construcción de stands, pabellones, además de labores de pintura y detalles finales. Las altas temperaturas no han sido impedimento para que las cuadrillas continúen con las obras a un ritmo acelerado.

Según informaron las empresas constructoras, la meta es entregar los espacios incluso antes de la fecha prevista, por lo que se encuentran trabajando de lunes a lunes para cumplir con los plazos establecidos.

La Fexco se consolida como uno de los eventos comerciales y económicos más importantes de la región, reuniendo a empresas, emprendedores y visitantes en un espacio de intercambio y promoción.

A menos de dos semanas del inicio del evento, las autoridades y organizadores destacan la importancia de culminar los trabajos a tiempo para garantizar una inauguración exitosa y el normal desarrollo de las actividades programadas.

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