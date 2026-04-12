Día del Niño: Gobierno anuncia nuevas acciones para proteger a la niñez en Bolivia

En un acto realizado en el Palacio de Gobierno por el Día del Niño, el presidente Rodrigo Paz anunció una serie de medidas destinadas a garantizar los derechos de la niñez en el país.

Entre los principales ejes destaca la implementación del reglamento de la Ley 1636, enfocado en la protección de menores frente a la violencia, especialmente en entornos digitales. La normativa busca prevenir delitos como el acoso y la explotación a través de plataformas.

Además, se presentó un protocolo de atención para garantizar el derecho a vivir en familia, con el objetivo de evitar la institucionalización de menores y priorizar su desarrollo en entornos familiares seguros.

Las acciones forman parte de una coordinación entre distintas entidades del Estado, orientada a fortalecer la protección integral en áreas como justicia, asistencia social y acompañamiento familiar.

Durante su intervención, el mandatario subrayó la importancia de priorizar la inversión en educación y salud, como pilares para mejorar las condiciones de vida de la niñez.

“El compromiso es trabajar para que los niños tengan un mejor futuro”, afirmó.

Las autoridades indicaron que estas medidas se enmarcan en una estrategia a largo plazo, que busca consolidar políticas públicas sostenibles para garantizar protección, oportunidades y bienestar para niñas y niños en Bolivia.

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