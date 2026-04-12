Águila vs gallo: la inesperada batalla que sorprendió en una granja y se volvió viral (VIDEO)

Un inusual enfrentamiento entre un águila y un gallo quedó registrado en video y generó asombro en redes sociales, al mostrar un duelo poco común en una granja.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente comenzó cuando un águila descendió a la granja con la aparente intención de cazar. Sin embargo, lo que parecía un ataque rutinario se transformó en una intensa confrontación cuando un gallo identificado como de raza asil tailandés respondió de forma agresiva para defender su territorio.

En el video se observa al águila en el suelo, mientras el gallo arremete constantemente contra ella. El ave rapaz intenta defenderse levantando sus patas y utilizando sus garras, en una clara señal de resistencia ante los ataques del ave de corral.

En un momento crítico, el águila logra sujetar al gallo entre sus garras, lo que sugiere un posible giro en el combate. No obstante, ambos animales, visiblemente exhaustos, permanecen inmóviles por algunos segundos antes de retomar la confrontación.

Especialistas señalan que este tipo de comportamiento no es del todo inusual. Las águilas suelen descender a zonas rurales en busca de presas fáciles como polluelos, mientras que gallos de razas como el asil son conocidos por su fuerte instinto territorial y su agresividad defensiva.

El episodio también generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios interpretaron el enfrentamiento con humor y asombro. Algunos compararon la escena con disciplinas de combate, señalando que “el águila parecía experta en Jiu Jitsu”, mientras que el gallo “no dejaba de lanzar patadas como en Taekwondo”.

Más allá de lo anecdótico, el suceso evidencia el choque entre instintos naturales: la caza y la defensa del territorio, en un escenario donde, por momentos, el resultado fue tan impredecible como sorprendente.

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