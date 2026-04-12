¿Fenómeno extraño? Hamaca se mueve sola en hospital y causa impacto en redes | VIDEO

Un video grabado en un hospital de Bolivia se volvió viral en redes sociales tras mostrar una hamaca moviéndose sola en horas de la madrugada, generando temor, curiosidad y diversas reacciones entre los usuarios.

Según los reportes, el hecho ocurrió en el área del parque del nosocomio, donde el columpio se balancea sin que se observe la presencia de personas en el lugar.

El clip, difundido por GeoTv, ha provocado todo tipo de interpretaciones. Mientras algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un hecho paranormal, otros consideran que existen explicaciones más racionales.

Entre las posibles causas, se mencionan corrientes de aire, condiciones climáticas o factores físicos que podrían haber generado el movimiento del objeto.

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