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Policial

Identifican a hombre acribillado en el Trópico: fue atacado dentro de su vivienda

Según las primeras investigaciones, el hecho presenta características de una ejecución, por lo que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Charles Muñoz Flores

12/04/2026 15:16

Policía investiga posible ajuste de cuentas tras asesinato en el Trópico. FOTO: Captura de pantalla.
Cochabamba, Bolivia

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Un nuevo hecho violento se registró en el Trópico de Cochabamba, donde un hombre fue acribillado dentro de su propia vivienda en el municipio de Entre Ríos.

El crimen ocurrió la noche del sábado 11 de abril, aproximadamente a las 22:00, en la localidad de Río Blanco. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, cinco sujetos encapuchados llegaron al lugar a bordo de un vehículo blanco, ingresaron al domicilio y dispararon a quemarropa contra la víctima antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, Rolando Vera, informó que la víctima fue identificada como Mario Carvajal Chijo, de 41 años, quien se encontraba en su vivienda al momento del ataque.

Según las primeras investigaciones, el hecho presenta características de una ejecución, por lo que no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. La autoridad policial señaló que este tipo de hechos violentos podría estar relacionado con antecedentes de las víctimas, particularmente en casos vinculados al narcotráfico.

La Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los autores y esclarecer las circunstancias del crimen, que vuelve a generar preocupación por la escalada de violencia en la región del Trópico cochabambino.

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