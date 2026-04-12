Tiroteo en la Radial 26 deja dos heridos; uno fue aprehendido y otro está en terapia intensiva

Un violento tiroteo registrado en la zona del cuarto anillo y Radial 26, en Santa Cruz de la Sierra, dejó como saldo dos personas heridas, una de las cuales fue posteriormente aprehendida por la Policía, mientras que la otra permanece en terapia intensiva.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo cuando dos sujetos a bordo de una vagoneta blanca intentaron raptar a un hombre que caminaba por la vía pública. La víctima logró zafarse, pero en medio de su huida recibió dos impactos de bala.

Durante el ataque, uno de los disparos alcanzó a un transeúnte que se encontraba en inmediaciones del lugar, resultando también herido.

El comandante departamental de la Policía, coronel Jhenky David Gómez Córdova, confirmó que ambos heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos. Uno de ellos se encuentra internado en la clínica Bélgica, mientras que el otro permanece en una clínica privada bajo cuidados intensivos tras recibir tres impactos de bala.

La autoridad policial indicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, no se descarta que el hecho esté vinculado a un posible ajuste de cuentas. Señaló además que la presunta víctima del intento de rapto cuenta con antecedentes por secuestro, ya que fue aprehendida en 2021.

En el transcurso de la mañana, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de uno de los heridos, quien se encontraba internado en una clínica privada y que, según reportes preliminares, tenía un arma de fuego en su poder. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para continuar con las investigaciones.

En tanto, personal del Grupo Delta mantiene custodia en los centros de salud donde se encuentran los involucrados, debido a la peligrosidad del hecho.

La Policía continúa con la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de evidencias para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias de este violento suceso que generó alarma entre los vecinos de la zona.

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