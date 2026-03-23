Terror en El Alto: encapuchados irrumpen en vivienda y roban Bs 40.000

Cinco delincuentes encapuchados y armados perpetraron un violento asalto en un domicilio que también funcionaba como alojamiento en el Distrito 4 de la ciudad de El Alto. El hecho generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron detonaciones durante el atraco.

Según testimonios recogidos en el lugar, se escucharon al menos tres disparos.

“He escuchado tres disparos”, relató una vecina, visiblemente afectada por lo ocurrido.

De acuerdo con el informe preliminar, los antisociales se habrían hecho pasar por clientes para ingresar al inmueble. Una vez dentro, encañonaron a los propietarios, los maniataron junto a dos menores de edad y sustrajeron aproximadamente Bs 40 mil. También intentaron llevarse una caja fuerte, sin éxito.

Durante su huida, los sujetos habrían utilizado un taxi. Además, se reporta al menos una persona herida, que fue trasladada a un centro de salud, aunque este dato aún está en verificación oficial.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación, señalando que no es el primer hecho delictivo registrado en el sector.

“No es el primer caso que pasa por aquí”, afirmaron.

La Policía desplegó personal operativo y de inteligencia para dar con los responsables, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Mira la programación en Red Uno Play