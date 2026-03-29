Policía logró identificar el vehículo de fuga tras atraco con balacera en La Paz

Un violento atraco armado se registró en la zona de Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz, donde un hombre fue interceptado por al menos tres antisociales encapuchados que lo amenazaron con armas de fuego para robarle sus pertenencias.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo la víctima, que caminaba por la calle con una mochila roja, es abordada repentinamente por los delincuentes. Durante el asalto se escuchan disparos, lo que generó pánico en la zona. Finalmente, los sujetos logran arrebatarle la mochila y se dan a la fuga.

Según el informe policial, tras recibir la denuncia de testigos que acudieron a la EPI San Antonio, efectivos se trasladaron hasta el lugar, donde encontraron al menos tres casquillos de arma de fuego.

“Se tiene información de que una persona fue interceptada por otras tres y habría existido un intercambio de disparos”, indicó un jefe policial, quien además confirmó que ya se identificó el vehículo en el que huyeron los sospechosos gracias a las cámaras de seguridad.

La Policía activó un operativo para dar con el paradero de los implicados, mientras se resguarda la escena para evitar la contaminación de evidencias.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación y temor tras lo ocurrido. Algunos relataron que los disparos se escucharon “como cohetillos”, lo que inicialmente generó confusión.

“Mi nieta me llamó diciendo que hubo un tiroteo. Salí y vi lo que estaba pasando”, contó una vecina.

Los habitantes aseguran que este tipo de hechos no es habitual en la zona y sospechan que los delincuentes no serían del barrio, ya que actuaron encapuchados.

Asimismo, exigieron mayor presencia policial y el funcionamiento de cámaras de vigilancia, ya que se trata de un sector altamente transitado, especialmente por estudiantes.

“Pedimos seguridad, aquí pasan niños del kínder, de la escuela y del colegio. Es una zona muy concurrida”, reclamó otra vecina.

La investigación continúa en curso mientras crece la preocupación de los vecinos por la inseguridad.

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