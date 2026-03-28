Las cámaras de seguridad del sector captaron el preciso instante en que un joven con mochila fue interceptado por tres sujetos que descendieron de un vehículo blanco en la Avenida Esteban Arce de la ciudad de La Paz. Según las imágenes, los delincuentes abrieron fuego de manera inmediata para sustraer las pertenencias de la víctima, quien abandonó la escena tras el violento forcejeo.

El estruendo de las detonaciones generó pánico entre los vecinos, quienes inicialmente confundieron los disparos con pirotecnia.

Al respecto, una vecina relató: “Yo estaba en la ventana de mi dormitorio, escuché como si fueran cohetes, me llama mi nieta y me dice que hubo tiroteo, por eso he salido; pido seguridad e investigación porque es una zona muy transitada”.

La dirigencia vecinal fue fundamental para preservar la escena del crimen y evitar que se manipularan los casquillos de proyectil antes del arribo de la EPI San Antonio. El presidente de la junta de vecinos detalló: “Tres encapuchados asaltaron a un joven que estaba con su mochila, le dispararon y el joven se fue; nosotros hemos visto los casquillos y les dije a los vecinos que no los toquen”.

Las investigaciones preliminares han permitido descartar que los involucrados en este hecho de sangre sean residentes habituales de la zona de Villa Copacabana. La Policía Boliviana continúa el rastreo del motorizado blanco identificado en las grabaciones, mientras la comunidad paceña se mantiene en alerta ante la violencia del asalto.

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