Balacera en La Paz: Presuntamente, una persona fue interceptada por 3 sujetos

Un violento intercambio de disparos sacudió la tranquilidad de la zona de Villa Copacabana este sábado, provocando un despliegue inmediato de las fuerzas del orden. Según los informes preliminares, el incidente ocurrió en la Avenida Esteban Arce, donde una persona fue presuntamente interceptada por tres sujetos armados.

La rápida denuncia de los vecinos ante la EPI San Antonio permitió a los peritos identificar tres casquillos de proyectiles percutados en la escena del crimen.

Al respecto, un efectivo policial informó: “Tenemos ya movilizada a toda la Policía de la ciudad de La Paz para tratar de identificar el vehículo, que ya tenemos las características y también a las personas que hubieran hecho uso del arma de fuego”.

Las autoridades ya cuentan con registros de cámaras de seguridad y la placa del vehículo utilizado por los sospechosos para emprender la huida.

Actualmente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lidera las investigaciones técnicas para esclarecer los motivos detrás del tiroteo. La zona permanece bajo resguardo para evitar la contaminación de evidencias mientras continúa la búsqueda activa de los involucrados en toda la urbe paceña.

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